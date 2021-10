Business news: Messico, il 2 luglio 2022 prevista inaugurazione della settima raffineria del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si inaugurerà il 2 luglio del 2022 la settima raffineria del Messico, in costruzione non lontano dal porto petrolifero orientale di Dos Bocas. Lo ha detto il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, segnalando che la struttura, una delle scommesse chiave della sua agenda di governo, si chiamerà "Olmeca", in omaggio alla prima civiltà mesoamericana da cui si ritiene siano discese le altre, più note, culture locali. "La inauguriamo il 2 luglio del 2022 e si chiamerà Olmeca, come omaggio alla Cultura madre", ha detto il presidente. Il cantiere è stato la settimana scorsa teatro di scontri tra forze di sicurezza e rappresentanti dei lavoratori impegnati a chiedere miglioramenti del salario e delle condizioni di lavoro. Tensioni che si sono chiuse con l'arresto di tre persone e alcune polemiche legate all'origine delle proteste. Secondo il governo e i rappresentanti dell'impresa che ha in appalto i lavori l'iniziativa potrebbe essere animata in modo strumentale dall'esterno e non dall'insieme dei dipendenti. (Res)