Lavoro: Letta, reddito di cittadinanza deve rimanere come strumento di lotta alla povertà ma va riformato

- Il reddito di cittadinanza va riformato secondo la regola indicata dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, ovvero deve rimanere come strumento di lotta alla povertà ma per il lavoro ci devono essere altri strumenti che vanno dall'apprendistato ai salari di ingresso per i giovani che trovano un primo lavoro. Lo ha dichiarato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, intervistato da Fabio Fazio durante la trasmissione "Che tempo che fa" su Rai3. "Abbassare le tasse su lavoro vuol dire alzare gli stipendi, che è il grande problema del nostro Paese oggi", ha poi aggiunto Letta, rilanciando l'importanza dell'apprendistato. "Il fatto che lo stage si sia trasformato in primo lavoro ma non va bene, deve essere un pezzo di percorso formativo perché il primo lavoro deve essere pagato altrimenti il rischio è quello di creare una generazione di precari", ha affermato.(Rin)