- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioCOMUNE ROMA- In occasione dell'insediamento del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, si svolgeranno le cerimonie di deposizione delle quattro corone d'alloro presso l'Altare della Patria (ore 11:00), Porta San Paolo presso la lapide in memoria dei civili e militari caduti per la difesa di Roma tra l'8 e il 10 settembre del 1943 (ore 11:45), Mausoleo delle Fosse Ardeatine (ore 12:20) e Tempio Maggiore in Lungotevere de' Cenci dove sarà accolto dalla Presidente della Comunità ebraica Ruth Dureghello e dal Rabbino capo, Riccardo Di Segni. Il Sindaco deporrà una corona di alloro presso la lapide posta sul muro del Tempio, a ricordo della deportazione dei cittadini romani di religione ebraica (ore 13:00). (segue) (Rer)