Business news: Colombia-Brasile, Duque in visita a Brasilia, focus su vaccini e investimenti

- Il presidente della Colombia, Ivan Duque, ha effettuato una visita in Brasile, dove si è riunito con l’omologo brasiliano Jair Bolsonaro. Secondo quanto scrive la stampa colombiana tra gli obiettivi del governo di Bogotà c'è quello di essere incluso in un piano regionale per produrre vaccini contro il Covid-19 in America Latina. “Visiteremo alcuni produttori di vaccini, i due più importanti in Brasile: l'Istituto Butantan e Fiocruz”, ha dichiarato alla vigilia della partenza il ministro della Salute, Fernando Ruiz, parte della delegazione presidenziale, insieme ai ministri dell’Agricoltura, del Commercio, dell’Ambiente e delle Tecnologie dell’informazione. Al centro dei colloqui ci saranno anche le relazioni economiche tra i due Paesi, con il governo colombiano che punta ad attrarre investimenti e aumentare le esportazioni nel Paese vicino. (Res)