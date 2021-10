Mps: Bagnai (Lega), evitabile epilogo di una trattativa impostata male e condotta peggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Come previsto, dopo averlo scartato, il governo è costretto a considerare l’unico scenario razionale nella vicenda Mps: il cosiddetto stand-alone, ovvero l’ipotesi che Mps prosegua la sua attività senza fondersi per il momento con altri istituti”. Così Alberto Bagnai, responsabile economia della Lega, commenta in una nota il fallimento dei negoziati sull'acquisizione di Banca Monte dei Paschi di Siena da parte di Unicredit. “È l’epilogo evitabile di una trattativa impostata male, cioè considerando un unico contraente, e condotta peggio, cioè piegandosi all’illimitato vantaggio negoziale conferito alla controparte. La Lega aveva più volte sottolineato come lo scenario stand-alone fosse il più economico e razionale da percorrere anche in un’ottica sistemica, in vista della costituzione di un terzo polo del credito a servizio delle imprese e dei territori. Aveva inoltre più volte evidenziato la fragilità negoziale in cui il Tesoro si era messo. Una trattativa così complessa non poteva essere gestita sulla base del principio 'non c’è alternativa'. L’esito di questa vicenda ricorda quindi un fondamentale principio di metodo: in qualsiasi situazione deve esserci un’alternativa perché altrimenti l’esito può rivelarsi disastroso", afferma Bagnai. (segue) (Com)