Business news: Messico, Ocse, entro il 2060 crescita potenziale dell'1,5 per cento

- L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (Ocse) stima che entro il 2060 il prodotto interno lordo del Messico potrebbe crescere dell'1,5 per cento, dell'1,1 per cento entro il 2030. La stima, contenuta nel documento "Il gioco a lungo termine: le prospettive fiscali entro il 2060", è inferiore a quella elaborata per altre economie emergenti come la Turchia, la cui crescita è stimata al 3,1 per cento, la Costa Rica (2 per cento), la Colombia (1,6 per cento), o il Cile (1,4 per cento). Nel lungo periodo, avverte l'Ocse, l'impatto fiscale diretto della pandemia potrebbe comunque essere molto ridotto se paragonato alla pressione operata da altri fattori strutturali come l'invecchiamento della popolazione e il relativo aumento del costo dei servizi. (Res)