Business news: Argentina-Cina, ambasciatore a Pechino, Buenos Aires lavora attivamente su adesione a Nuova via della Seta

- L'Argentina sta "lavorando attivamente" alla sua adesione alla Nuova via della Seta (Belt and Road Initiative - Bri), l'iniziativa strategica globale della Cina a sostegno dell'espansione delle sue relazioni commerciali. Ad affermarlo è l'ambasciatore argentino a Pechino, Sabino Vaca Narvaja, in un'intervista rilasciata al quotidiano "Ambito". "Ci stiamo lavorando attivamente, il prossimo anno segnerà il 50mo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Argentina e Cina, che fornisce il quadro propizio all'Argentina per entrare nel megaprogetto cinese", ha affermato Vaca Narvaja. (Res)