Mps: Letta su fallimento negoziati, impressione è che Unicredit pensasse di partecipare a una svendita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fallimento nei negoziati tra Unicredit e il ministero dell'Economia e delle finanze l'impressione è che Unicredit pensasse di partecipare a una svendita, invece il ministero è stato assolutamente corretto nel mondo in cui ha portato avanti la vicenda visto che si parla della più antica banca del mondo. Lo ha dichiarato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, intervistato da Fabio Fazio durante la trasmissione "Che tempo che fa" su Rai3. "L'impressione è che Unicredit volesse partecipare a una svendita e il ministero del Tesoro è stato corretto in questo, adesso c'è bisogno da una parte di avere più tempo di nel rapporto con l'Europa per consentire di avere altre opzioni sul tavolo e che queste opzioni consentano di applicare quei punti che il ministro (Daniele) Franco in parlamento a fine luglio aveva messo in evidenza, e cioè la salvaguardia occupazione e il tema dell'unità della banca e soprattutto di quel marchio così forte. Credo che ci siano le possibilità per farlo, da adesso in poi sono sicuro che ci saranno altre opzioni", ha aggiunto il segretario del Pd. (Rin)