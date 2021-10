Centrosinistra: Letta, forze europeiste si uniscano per non consegnare Paese a Salvini e Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il governo di Mario Draghi non è possibile immaginare un governo a guida Matteo Salvini e Giorgia Meloni, questo deve spingere tutte le forze politiche europeiste e progressiste a mettersi insieme per il bene del Paese. Lo ha dichiarato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, intervistato da Fabio Fazio durante la trasmissione "Che tempo che fa" su Rai3. "Il motivo per cui sono rientrato è soprattutto dovuto al fatto che non posso immaginare che il nostro Paese dopo il governo Draghi generi un governo a guida Meloni-Salvini, non è possibile. Si tratta di due partiti italiani legati a tutti gli anti-europisti e contrari a un'idea di integrazione europea che sta salvando l'Italia. Questo deve spingere tutte forze politiche europeiste e progressiste a mettere da parte un po' degli aspetti personali e a mettersi insieme per il bene del Paese", ha detto Letta. (Rin)