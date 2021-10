Business news: Messico, imprenditori, messa in regola di auto illegali è "attentato" al futuro del comparto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legalizzazione indiscriminata delle cosiddette auto "chocolate", le vetture usate entrate in modo illegale dagli Usa, è un "colpo" al settore dell'auto in Messico e un "attentato" contro le imprese e il loro indotto occupazionale. Lo ha detto José Medina Mora, presidente della Confederacion Patronal de la repubblica Mexicana (Coparmex, una delle federazione di categoria degli industriali) commentando il decreto che il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador, ha presentato come misura per far emergere dall'illegalità vetture spesso usate per commettere reati. Si tratta però di un "assegno in bianco" concesso alla delinquenza, ha detto Medina Mora. "La concorrenza sleale rappresentata dalla regolarizzazione delle auto 'chocolate' è un grave attentato alla ripresa di un settore chive del Paese, considerando che le stime parlano di una possibile caduta del 39 per vento delle vendite nel mercato nazionale", ha sottolineato. (Res)