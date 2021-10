Business news: Colombia, Congresso approva legge di bilancio per il 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso della Colombia ha approvato la legge di bilancio per il 2022 del valore totale di 350,4 mila miliardi di pesos colombiani (circa 77 miliardi di euro). "Quello che stiamo vivendo è un momento storico. Abbiamo una riforma di investimento sociale a cui hanno partecipato diversi settori della società. Tutti i partiti hanno messo da parte i loro interessi particolari in favore di una sola causa", ha commentato il ministro delle Finanze José Manuel Restrepo. La cifra rappresenta un aumento del 5,3 per cento rispetto al bilancio del 2021. I settori a cui vengono destinate le maggiori risorse sono istruzione (circa 10 miliardi di euro), difesa (circa 9 miliardi) e salute (circa 9 miliardi). L'approvazione segue la promulgazione, lo scorso settembre, della nuova riforma tributaria dopo che il precedente progetto di riforma fiscale era stato ritirato a seguito delle proteste scatenate nel Paese contro misure ritenute penalizzanti per le classi meno abbienti. La manovra punta a raccogliere 15,2 mila miliardi di pesos colombiani (circa 3,3 miliardi di euro), rispetto al precedente obiettivo di 26,1 mila miliardi di pesos colombiani (circa 6 miliardi di euro). (Res)