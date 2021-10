Business news: Brasile, dimissioni nel ministero dell'Economia agitano dibattito su nuovi piano sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro alti funzionari del ministero dell'Economia del Brasile hanno presentato le dimissioni "per motivi personali", ma nel pieno della polemica aperta dalla proposta del governo di rompere l'equilibrio fiscale per il varo di un nuovo programma di sussidi. Hanno lasciato l'incarico il segretario e la vicesegretaria delle Finanze e Bilancio, Bruno Funchal e Gilderona Dantas, il segretario del Tesoro nazionale, Jefferson Bittencourt, e Rafael Araujo, vicesegretario delle Finanze nazionali. I funzionari, che hanno ringraziato il ministero Paulo Guedes, non sono ancora stati sostituiti, si legge sul portale "G1" che dà conto della richiesta di dimissioni, giunta nelle ultime ore di giovedì, del segretario del Petrolio e gas, José Mauro Coelho. La vicenda aumenta le tensioni collegate alle riforme delle politiche sociali proposte dal governo, proprio a ridosso dell'anno delle elezioni presidenziali. (Res)