Business news: Americhe, incontro tra ministri Esteri Brasile e Uruguay, focus su modernizzazione Mercosur

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Carlos Franca, ha incontrato a Montevideo il suo omologo dell'Uruguay, Francisco Bustillo. Lo riferisce una breve nota ufficiale di Brasilia dove si precisa che i due ministri "discuteranno la modernizzazione del Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur) nel quadro della presidenza pro-tempore brasiliana". L'incontro riunisce i rappresentanti dei due paesi che hanno presentato le proposte più radicali del blocco integrato anche da Argentina e Paraguay. Il governo di Jair Bolsonaro ha infatti in cima all'agenda della sua presidenza del Mercosur la riduzione al 10 per cento della tariffa doganale comune (Aec), mentre il presidente uruguaiano Luis Lacalle Pou insiste nella sua proposta di flessibilizzare lo statuto del blocco in modo da permettere ai singoli membri di chiudere accordi commerciali con paesi terzi. Buenos Aires solo di recente si è detta disposta a cedere sulla riduzione della Aec mentre non c'è ancora accordo tra i paesi sulla proposta di flessibilizzazione. (Res)