Business news: Venezuela, Assemblea nazionale approva iniziativa per ristabilire relazioni con la Colombia

- L’Assemblea nazionale (An) del Venezuela ha approvato all’unanimità un’iniziativa per lavorare al ristabilimento delle relazioni diplomatiche e commerciali con la Colombia. Lo rende noto la stessa An, secondo cui l’iniziativa è stata approvata su proposta del Senato colombiano. Il progetto di legge prevede la creazione di una commissione mista, simile a quella creata dalla controparte colombiana, per iniziare un processo di lavoro con il Senato di Bogotà, volto alla normalizzazione delle relazioni diplomatiche, delle relazioni commerciali, alla protezione delle imprese colombiane in Venezuela e viceversa e a verificare le buone pratiche commerciali tra i due Paesi. La commissione si chiamerà Gruppo di amicizia parlamentare con la Repubblica di Colombia. (Res)