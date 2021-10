Libia: inviato Onu Kubis, l'accordo di cessate il fuoco viatico per processo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo di cessate il fuoco in Libia ha spianato la strada al processo politico globale guidato e dalla Libia verso la stabilità sostenibile, l'unità, la prosperità e la piena sovranità della Libia. Lo ha dichiarato l'inviato del segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia e capo della missione di sostegno dell'Onu (Unsmil), Jan Kubis, in occasione del primo anniversario dell'accordo globale per il cessate il fuoco, raggiunto un anno fa a Ginevra. "L'importanza fondamentale dell'accordo di cessate il fuoco e della sua attuazione è stata confermata dai partecipanti alla conferenza ministeriale sulla stabilizzazione della Libia tenutasi il 21 ottobre a Tripoli", ha aggiunto Kubis, secondo quanto riferisce un comunicato stampa di Unsmil. Il diplomatico ha salutato i risultati ottenuti dalla Commissione militare congiunta 5+5 (Jmc) dalla firma dell'accordo globale di cessate il fuoco a Ginevra un anno fa. "Ci uniamo al popolo libico nel commemorare l'anniversario dalla firma dell'accordo di cessate il fuoco che ha segnato la fine del conflitto armato in Libia", ha detto Kubis. "All'inizio di questo mese, il Jmc ha anche raggiunto un'altra importante pietra miliare firmando un piano d'azione globale per il ritiro graduale, equilibrato e sequenziale di mercenari, combattenti stranieri e forze straniere dalla Libia", ha aggiunto Kubis. (segue) (Com)