Business news: Perù, missione Fmi su riforma tributaria

- Si è svolta in Perù una missione del Fondo monetario internazionale (Fmi) volta a fornire consulenza sulla riforma tributaria del governo. Lo ha annunciato il ministro dell’Economia, Pedro Francke, parlando a “Latina TV”. “Inizia la missione del Fmi, che abbiamo chiamato per consigliarci, sulla riforma fiscale e altri temi", ha detto il ministro. In particolare, Francke ha fatto riferimento al settore minerario, dal quale il governo punta a ottenere più introiti per lo Stato senza tuttavia intaccarne la competitività. (Res)