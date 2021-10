© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Cerimonia del passaggio di consegne tra Sabrina Alfonsi e la neo presidente eletta del I municipio di Roma Lorenza Bonaccorsi. Roma, sede del I municipio, via Luigi Petroselli 50 (ore 12:00)- Openday vaccinale Covid 19 'Nascere protetti' per donne in gravidanza promosso dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs. Cento donne in gravidanza potranno essere vaccinate presso la sala Unica Prelievi al II piano Ala D del Policlinico Gemelli, dalle 13:30 alle 17:00. Alle ore 12:00 nella Hall del Policlinico Gemelli si svolgerà un meeting scientifico introdotto dal dottor Andrea Cambieri, direttore sanitario del Policlinico Gemelli. Seguiranno gli interventi del dottor Roberto Ieraci, medico vaccinologo-Consulente Strategie Vaccinali Regione Lazio su 'Valore e sicurezza della Vaccinazione Covid-19 nelle gravide e interazioni con altri vaccini raccomandati' e dei professori Antonio Lanzone, Direttore Uoc Ostetricia e Patologia Ostetrica del Policlinico Gemelli e ordinario di Ginecologia e Ostetricia all'Università Cattolica e Giovanni Vento, direttore Uoc di Neonatologia della Policlinico Gemelli e associato di Pediatria Generale e Specialistica all'Università Cattolica su 'Esperienza di Gestione di Covid-19 nelle gravide. (segue) (Rer)