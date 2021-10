Turchia: media, la Banca centrale potrebbe rivedere al rialzo stime inflazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato dell'economia turca è stato oggetto di accuse tra l'opposizione e la presidenza, ritenuta responsabile del peggioramento delle condizioni economiche, dopo l'annuncio del presidente Recep Tayyip Erdogan sugli ambasciatori stranieri, considerate "persone non grate" a causa della loro richiesta per la liberazione del filantropo Osman Kavala. I partiti dell'opposizione turca hanno invitato Erdogan ad affrontare i problemi reali della Turchia, principalmente la crisi economica e il crollo della lira, invece di prendere di mira gli ambasciatori. "Questa persona che sta guidando la Turchia verso un precipizio ha ordinato di dichiarare 10 ambasciatori 'persona non grata'. Lo dico apertamente; il suo scopo non è proteggere gli interessi nazionali, ma creare giustificazioni artificiali per rovinare l'economia", ha scritto su Twitter il leader del Partito popolare repubblicano (Chp), Kemal Kilicdaroglu. (Tua)