Turchia: Picierno (Pd), "serve risposta forte e coesa da parte delle istituzioni europee contro decisione Erdogan di espellere dieci ambasciatori"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessaria "una risposta forte e coesa" da parte delle istituzioni europee contro la decisione del presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, di espellere dieci ambasciatori. Lo riferisce, in una nota, l'europarlamentare del Partito Democratico Pina Picierno, dopo l'annuncio di Erdogan di considerare "persona non grata" i dieci ambasciatori che hanno chiesto la liberazione del filantropo Osman Kavala. "Sembra che ciclicamente Erdogan voglia alzare il tiro e sferrare provocazioni o atti aggressivi nei confronti dei Paesi democratici. Il dittatore turco ha annunciato che verranno espulsi dal Paese dieci ambasciatori, colpevoli a suo dire di aver chiesto, tramite la firma di un appello, la liberazione dell’imprenditore e filantropo turco Osman Kavala", si legge nella nota. Gli ambasciatori che potrebbero essere espulsi dalla Turchia rappresentano: Canada, Francia, Finlandia, Danimarca, Germania, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia e Stati Uniti. "Occorre ricordare che la Corte europea per i diritti umani aveva chiesto nel 2019 l’immediata liberazione di Kavala. Non è possibile né accettabile alcuna indulgenza verso le azioni di questo spietato criminale. E' necessaria una presa di posizione inflessibile, compatta e coesa da parte delle istituzioni europee. Più si adotta un basso profilo nei confronti di Erdogan, più si estenderà il terreno su cui lui si sentirà libero di operare", conclude l'europarlamentare.(Res)