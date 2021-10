Green pass: Serracchiani (Pd), pandemia ha insegnato prudenza a Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sembra ci sia una parte della Lega che finalmente lascia perdere certe assurde posizioni salviniane, dall''aprire tutto' agli 'idranti contro i lavoratori' e propone di non politicizzare più la pandemia. È quello che dice il Pd con coerenza da sempre, continuando a chiedere che nella lotta al Covid il faro siano medici e scienziati, senza inseguire il consenso o cavalcare il ribellismo. Il dramma della pandemia ha insegnato la prudenza, almeno in alcuni amministratori della Lega che magari un anno fa erano in piazza contro le chiusure. Siamo a un punto di svolta con la quarta ondata che potrebbe farci molto male oppure fermarsi sullo scudo dei vaccini, unica difesa di salute e economia". Lo afferma in una nota la presidente del gruppo Pd alla Camera, Debora Serracchiani, a proposito dell'invito del presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, a "non politicizzare o ideologizzare una pandemia". Riferendosi agli sviluppi seguiti all'incontro del ministro dell'Agricoltura, Stefano Patuanelli, con il coordinamento No green pass, Serracchiani sottolinea che "il governo ha fatto un passo verso le persone che hanno manifestato pacificamente, anche se illegalmente. Ma c'erano anche dei violenti che si volevano nascondere nella folla con l'intento di creare disordini". (Com)