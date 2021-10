Libia: inviato Onu Kubis, l'accordo di cessate il fuoco viatico per processo politico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale ha ribadito che l'Onu e i suoi partner internazionali sono pronti a sostenere il Jmc nell'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco e del piano d'azione attraverso consultazioni con le parti interessate interne ed esterne. Il diplomatico ha elogiato gli sforzi di sostegno del Gruppo di lavoro sulla sicurezza del Comitato internazionale di follow-up per la Libia, emanati dalla Conferenza di Berlino. La scorsa settimana è arrivato in Libia il primo gruppo di osservatori delle Nazioni Unite a sostegno del meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco libico. Gli osservatori delle Nazioni Unite lavoreranno sotto la guida del Jmc per monitorare il cessate il fuoco e verificare il ritiro di mercenari, combattenti stranieri e forze straniere. L'inviato speciale ha sottolineato il ruolo significativo del Jmc nelle misure di rafforzamento della fiducia incarnate nella ripresa delle esportazioni di petrolio, nello scambio di detenuti, nella riapertura dello spazio aereo e nella riapertura della strada costiera. (Com)