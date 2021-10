Slovacchia: ministro Esteri, giornata Onu ci ricorda necessità di agire insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Giornata delle Nazioni Unite, il ministro degli Esteri della Slovacchia, Ivan Korcok, ha ricordato l’importanza di agire insieme per la soluzione delle crisi. Lo ha riferito l’agenzia di stampa “Tasr”. “Ci siamo trovati nel bel mezzo di crisi che non conoscono confini. Più che mai in passato dobbiamo agire insieme come partner nell’affrontare problemi seri come la pandemia di Covid-19, il cambiamento climatico e lo sradicamento della povertà e dell’ineguaglianza”, ha detto il ministro. La visibilità di Bratislava nell’Onu è dovuta “al lavoro efficace dei nostri diplomatici, esperti, volontari, così come ai membri delle Forze armate e della polizia nelle missioni di peacekeeping, o ai lavoratori umanitari in progetti di sviluppo nelle parti più povere del mondo”, ha continuato Korcok. (Vap)