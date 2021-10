Roma: fonti Campidoglio, incontro Gualtieri-minisindaci informale e di carattete politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito ad alcune dichiarazioni da parte di esponenti di Fratelli d’Italia sull'incontro tra il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e i 14 presidenti dei municipi del centrosinistra, fonti del Campidoglio precisano che, come spiegato in una telefonata da parte del sindaco Gualtieri al presidente del VI Municipio - l’incontro con i presidenti neo eletti del centrosinistra era una riunione informale di carattere politico, che riguardava gli esponenti della maggioranza uscita vincitrice dalle urne. Si tratta, quindi, sottolineano le fonti, "di polemiche del tutto pretestuose. I rapporti e le riunioni istituzionali con i municipi comprenderanno sempre, come è ovvio, tutti e 15 i presidenti". "A conferma della correttezza istituzionale su cui si baserà il rapporto tra il Campidoglio e i municipi, le stesse fonti ricordano che in occasione della sua visita a Tor Bella Monaca di giovedì scorso era stato proprio lo stesso sindaco Gualtieri a chiamare il presidente Franco per avvisarlo del suo arrivo e invitarlo all’appuntamento", concludono le fonti. (Rer)