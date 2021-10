Roma: presidente municipio VI, da Campidoglio toppa peggio del buco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prendiamo atto della precisazione che arriva oggi dal Campidoglio sull'incontro convocato dal sindaco Gualtieri con i 14 Presidenti di Municipio del centrosinistra, secondo cui si sarebbe trattato di un incontro politico e non istituzionale. Eppure, questa mi sembra la classica toppa che è peggio del buco". Così in una nota Nicola Franco, presidente del Municipio Roma VI delle Torri. "Mi corre infatti l'obbligo di ricordare a Palazzo Senatorio che non è stato il sottoscritto a comunicare l'oggetto della riunione e a far sapere che al centro del colloquio ci fosse il piano straordinario di pulizia di Roma che la nuova Amministrazione capitolina ha in mente di mettere in campo. Abbiamo letto tutti le notizie di stampa al riguardo: il Campidoglio avrebbe dovuto precisare subito eventuali notizie errate o incomplete, ma questo non è avvenuto. Evidentemente, non si è ritenuto di farlo. Come ho ribadito oggi nel colloquio col sindaco, il Municipio VI rimane a disposizione per un nuovo incontro per affrontare l'emergenza rifiuti e degrado. Lavoreremo sempre affinché non manchi mai il dialogo istituzionale – conclude Franco – perché il confronto Campidoglio-Municipi è decisivo per fare di Roma una città più pulita e decoroso". (Com)