Pd: Letta, agorà democratiche tentativo di allargare campo del centrosinistra

- Il progetto delle agorà democratiche è un tentativo di dare un futuro alla coalizione di centrosinistra che ha appena vinto le elezioni amministrative rendendolo più ampio e facendo partecipare i cittadini. Lo ha dichiarato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, intervistato da Fabio Fazio alla trasmissione "Che tempo che fa", in onda su Rai3. "Lanceremo il progetto delle agorà democratiche per dare la possibilità a ogni cittadino non iscritto al Pd di discutere e mettere in campo le sue idee. Si tratta di una sorta di primarie del programma, un tentativo di allargamento del campo, discuteremo di temi con sei personaggi esterni: Carlo Cottarelli, Andrea Riccardi, Elly Shlein, Marta Frassoni, Gianrico Carofiglio e Annamaria Furlan. Dopo la pandemia c'è voglia di partecipazione, di guardarsi negli occhi, quindi bisogna offrire nuovi strumenti di partecipazione", ha aggiunto Letta. (Rin)