Governo: Letta, governo sta facendo bene, proseguire su questa strada per uscire da pandemia

- In questo momento bisogna uscire dalla pandemia e proseguire su questa strada con un governo che sta facendo bene, sta impostando una legge di bilancio importante che deve dare segnali significativi su grandi temi come salute, istruzione e lavoro. Lo ha dichiarato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, intervistato da Fabio Fazio durante la trasmissione "Che tempo che fa" su Rai3. "Le elezioni amministrative sono andate talmente bene che potrebbe venirci la tentazione di elezioni anticipate, visto anche che dopo la sconfitta elettorale del 2018 siamo una forza piccola in parlamento, ma in questo momento bisogna uscire dalla pandemia e tenere la barra dritta. L'Italia ha dato il giusto esempio ma bisogna proseguire su questa strada, continuare con un governo che sta facendo bene, sta impostando una legge di bilancio importante che deve dare segnali significativi su grandi temi come salute, istruzione, lavoro. Vogliamo ridurre le tasse sul lavoro in modo che i lavoratori abbiano in tasca più soldi e meno precarietà", ha aggiunto Letta.(Rin)