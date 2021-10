Pensioni: Letta, quota 100 discrimina le donne, l'80 per cento di chi ne usufruisce sono uomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema di fondo della quota 100 è che discrimina le donne, dal momento che chi ne usufruisce sono per l'80 per cento uomini. Lo ha dichiarato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, intervistato da Fabio Fazio durante la trasmissione "Che tempo che fa" su Rai3. "Più che il tema della quota, i due elementi di base da riformare sono la flessibilità a seconda dei compiti gravosi che si sono svolti e la questione di genere: le donne sono penalizzate dal mercato lavoro e questo bisogna riconoscerlo, i grandi problemi sono le donne e i giovani che sono la parte della società più penalizzata. Per questo combatteremo perché nella legge di bilancio questo sia un punto essenziale", ha detto Letta, che ha poi sottolineato: "Noi siamo riusciti a recuperare per la prima volta sull'elettorato giovanile, e in secondo luogo abbiamo messo in campo una classe dirigente nuova composta in gran parte da donne: è vero che sui ruoli monocratici è più difficile, ma continuerò a lavorare in questa direzione", ha aggiunto. (Rin)