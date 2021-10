Mps: Bagnai (Lega), evitabile epilogo di una trattativa impostata male e condotta peggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo punto, prosegue, "speriamo che il governo cominci a prendere seriamente in considerazione il Parlamento e a confrontarsi con esso, accettandone gli indirizzi. Salutiamo in questo senso positivamente l’iniziativa dei presidenti Marattin e D’Alfonso di convocare il ministro Franco, ricordando rispettosamente e sommessamente a tutti e tre che il ministro ancora non è venuto in commissione a illustrarci le linee programmatiche della sua azione di governo e non ha mai riferito su alcun consiglio dell’Unione europea. Un atteggiamento - prosegue Bagnai - che sarebbe stato improprio anche in caso di esito positivo della vicenda, ma che diventa del tutto inadeguato a fronte di un fallimento che la Lega aveva ampiamente prefigurato. Speriamo che dopo questo bagno di realtà il governo deponga la sua arroganza e invece di dire ai parlamentari che cosa possono o non possono pensare li ascolti col rispetto dovuto ai rappresentanti del popolo italiano“, conclude Bagnai. (Com)