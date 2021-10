Business news: Colombia-Brasile, Duque annuncia investimenti di oltre 1,4 miliardi di dollari in due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Colombia, Ivan Duque, ha annunciato investimenti di oltre 1,4 miliardi di dollari dal Brasile nei prossimi due anni. “Sarà una cifra storica, senza precedenti”, ha detto Duque parlando durante una visita ufficiale nel Paese vicino. Duque ha anche avuto colloqui con rappresentanti della compagnia aeronautica brasiliana Embraer. “La Colombia ha usato i prodotti di Embraer (…). Ora c’è una possibilità che si apre con la Colombia che potrebbe fornire parti per la costruzione degli aerei” ed “entrare in una catena del valore regionale”, ha dichiarato il capo dello stato. Secondo stime del governo brasiliano il commercio tra Brasile e Colombia ha raggiunto i 4,53 miliardi di dollari nel 2018, con un aumento di circa il 15 per cento rispetto al 2017. (Res)