Business news: Cuba, revocato obbligo di quarantena per viaggiatori internazionali

- Il governo di Cuba ha revocato la quarantena obbligatoria per i viaggiatori internazionali in arrivo nell’isola a partire dal 7 novembre. Lo ha annunciato il ministro del Truismo, Juan Carlos García Granda, parlando al Centro per la stampa internazionale. “Sarà un’apertura controllata e scaglionata”, ha dichiarato. Il ministro ha aggiunto che dal 15 novembre verrà revocato anche l'obbligo di presentare un test Pcr all’ingresso nel Paese per tutti i viaggiatori in possesso di un passaporto sanitario che certifichi l’avventa vaccinazione. Chi ne è sprovvisto dovrà presentare un test Pcr negativo. Secondo stime di Our World in Data Cuba ha immunizzato il 60 per cento della sua popolazione. (Res)