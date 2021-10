Omofobia: Letta su ddl Zan, chiederò esplorazione con altre forze politiche per arrivare ad approvazione rapida del testo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo il dovere di portare avanti e di far approvare il disegno di legge Zan e presto chiederò un'esplorazione con le altre forze politiche per capire se ci sono le condizioni che possano portare ad una approvazione rapida del testo. Lo ha dichiarato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, intervistato da Fabio Fazio durante la trasmissione "Che tempo che fa" su Rai3. "Sono stato molto rigido in questi giorni per far arrivare il testo all'aula del Senato. Chiederò ad Alessandro Zan (il relatore del ddl) di fare un'esplorazione con le altre forze politiche per capire se ci sono le condizioni per un'approvazione rapida del testo, mi auguro che avvenga in tempi rapidi", ha detto Letta. (Rin)