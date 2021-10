Migranti: Giorgetti, questione "epocale" su cui serve intelligenza e fermezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello della gestione dei migranti è un tema "epocale" da gestire con intelligenza, senza però permettere che abbia ricadute sulla composizione delle nostre società. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nel corso di un'intervista alla trasmissione "Mezz'ora in più" in onda su Rai 3. "Il tema delle migrazioni è un fenomeno epocale ma è sempre vero che il lassismo non esiste neanche qui, né con i democratici n con i repubblicani", ha detto il ministro chiudendo la visita negli Stati Uniti. "Serve intelligenza e fermezza, si tratta di processi che non possono però disarticolare le società", ha sottolineato. Quanto all'attuale polemica sull'opportunità erigere muri per contenere i flussi, Giorgetti ha sottolineato che "il governo, su temi divisivi, non prenderà decisioni divisive. L'esecutivo è nato in un certo momento storico, per dare certi tipi di risooste. Saranno poi i cittadini al voto a decidere quali posizioni assumere". (Res)