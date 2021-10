Mps: Marattin-D'Alfonso, Mef riferisca prontamente in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A seguito del comunicato del ministero dell'Economia in cui si annuncia lo stop alle trattative con Unicredit Spa per la cessione della quota della banca Mps attualmente in mano al settore pubblico, in coerenza con gli impegni assunti dal ministro Daniele Franco nell'audizione del 4 agosto, siamo a richiedere che il ministro o il direttore generale del Tesoro, vengano prontamente a riferire presso le commissioni Finanze di Camera e Senato in merito alla situazione relativa a Mps e alle sue prospettive future". Lo scrivono in una nota Luigi Marattin e Luciano D'Alfonso, presidenti rispettivamente delle commissioni Finanze di Camera e Senato. (Com)