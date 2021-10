Usa-Cina: Giorgetti, ripensare ruolo Wto, Italia leale con Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel coniugare la lealtà all'Alleanza atlantica con i rapporti commerciali con la Cina, diventa importante "ripensare" il funzionamento dell'Organizzazione mondiale del commercio. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nel corso di un'intervista alla trasmissione "Mezz'ora in più" in onda su Rai 3. "A livello globale occorre cominciare a ripensare le regole del del Wto", agenzia il cui funzionamento "ha permesso forme di concorrenza non troppo leali. Dopo quel che è successo con la pandemia e il riequilibrio delle catene di forniture, è il momento di fare un ragionamento e penso che anche l'amministrazione Usa sia d'accordo", ha detto il ministro al termine della missione svolta a Washington. "Biden chiede lealtà all'Italia e l'Italia la sta dimostrando con un'attenzione specifica sui dossier strategici, anche con interventi di Golden power, poteri speciali di uscirò impatto", ha aggiunto. (Res)