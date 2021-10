Regno Unito-Grecia: ministri Esteri domani firmeranno accordo di cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Grecia, Nikos Dendias, e l’omologa britannica, Liz Truss, firmeranno domani un accordo di cooperazione bilaterale a Londra. Lo ha reso Dendias in un’intervista all’edizione domenicale del quotidiano “Eleftheros Typos”. “L’accordo non è semplicemente sulla difesa come quelli con la Francia, gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi Uniti, bensì un accordo-quadro che permetterà di intensificare le relazioni della Grecia con un Paese con cui ha lunghi e tradizionali rapporti di amicizia”, ha detto il ministro Dendias. Il Regno Unito ha avuto “un ruolo chiave nell’indipendenza greca”, “abbiamo combattuto fianco a fianco nella Seconda guerra mondiale”, è un Paese che è “una potenza nucleare e un membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e una forza di garanzia a Cipro”. (Gra)