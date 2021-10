Open Arms: Gasparri (FI), Lino Banfi presidente del tribunale di Palermo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Silvio Berlusconi e molti altri hanno subito l'uso politico della giustizia, adesso per Matteo Salvini si prospetta l'uso cinematografico della giustizia: è un'autentica pagliacciata la testimonianza dell'attore Richard Gere al processo "farsa" di Palermo. Lo dichiara in una nota il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Un giudizio che non ci doveva nemmeno essere perché come ho dimostrato da relatore in parlamento Salvini ha agito nel rispetto delle leggi e della Costituzione, nell'ambito delle proprie competenze di ministro dell’Interno. Il processo con Richard Gere è una pantomima che ricopre di discredito la magistratura italiana. Quella magistratura che a Palermo ha scritto pagine di storia e di sofferenza tragica, di fronte alle quali tutto il Paese si inchina. Passare dall'impegno rigoroso e serio antimafia, che è costato tanto sacrificio al mondo togato, alla testimonianza di Gere è veramente una cosa assurda", afferma Gasparri. "Proporrò come presidente del tribunale di Palermo per il futuro Lino Banfi. Probabilmente sarebbe una scelta più idonea per un processo di questo tipo. E mi scuso con il grande Lino se ipotizzo per lui, amico di tutti giù italiani, un incarico oggi privo di adeguato prestigio”, conclude la nota. (Com)