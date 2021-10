Governo: Giorgetti, ingresso Lega è investimento a lungo termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta della Lega nord di entrare a far parte del governo Draghi "un investimento", destinato a dare frutti nel lungo termine. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nel corso di un'intervista alla trasmissione "Mezz'ora in più" in onda su Rai 3. "È come nel mondo della finanza. Ci sono investimenti speculativi a breve termine e altri più sicuri a lungo termine, che forse apparentemente rendono di meno. Credo che la scelta di entrare nel governo Draghi appartenga a questa seconda dimensione. Ci vuole magari un po' di tempo ma produrrà frutto", ha detto il ministro al termine della sua missione negli Stati Uniti. (Res)