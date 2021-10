Governo: Draghi, volontari Protezione civile sono la forza silenziosa dell'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voi volontari siete la forza silenziosa dell’Italia, che risponde ogni volta che c’è bisogno. L’Italia vi ammira e oggi vuole imparare da voi". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel videomessaggio inviato ai volontari della Protezione civile impegnati oggi per l’iniziativa "Io non rischio - Buone pratiche di Protezione civile", la campagna di comunicazione nazionale sui rischi naturali che interessano l'Italia e sulle buone pratiche da adottare per minimizzarne l’impatto su persone e cose. "Oggi i volontari della campagna 'Io non rischio' incontreranno i cittadini in oltre 300 Comuni e in 500 piazze digitali - ha osservato il capo del governo -. È l’occasione per promuovere la conoscenza dei fenomeni naturali che colpiscono l’Italia, in particolare terremoti e alluvioni. E per illustrare le buone pratiche da adottare per ridurre i rischi. Si tratta spesso di semplici accorgimenti. Cosa fare in caso di allerta. Come riconoscere un’area a rischio. Come rendere la propria casa più sicura. E come prepararsi a un’emergenza. Gesti piccoli, ma che possono salvare le vite". (segue) (Rin)