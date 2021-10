Governo: Draghi, volontari Protezione civile sono la forza silenziosa dell'Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel videomessaggio diffuso dal profilo Twitter del dipartimento della Protezione civile, il premier ha aggiunto: "In Italia, oltre il 90 per cento dei Comuni ha aree esposte al pericolo di alluvioni e frane. Il 41 per cento della popolazione risiede nelle zone a più elevata pericolosità sismica. I danni causati dalle catastrofi naturali non si possono azzerare, ma si possono ridurre e si possono gestire. Per farlo è necessario l’aiuto e la preparazione di tutti. Il Servizio nazionale della protezione civile da anni è fortemente impegnato sul fronte della prevenzione. Studia e analizza i fenomeni naturali. Individua gli interventi strutturali per ridurre i rischi sul territorio. Pianifica come meglio fronteggiare le calamità". Draghi ha concluso: "Voglio ringraziare il dipartimento della Protezione civile, insieme a tutti gli altri organizzatori e promotori di questa giornata. E i tanti che hanno dedicato e dedicheranno oggi il proprio tempo e le proprie energie a questa importante iniziativa". (Rin)