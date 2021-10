Sport: Di Maio, Valentino Rossi rappresenta il volto dell'eccellenza italiana nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valentino Rossi "rappresenta il volto dell'eccellenza italiana nel mondo". Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. "Immenso Valentino Rossi. Un onore oggi consegnargli il premio alla carriera. Il Made in Italy corre veloce anche grazie a chi, come lui, rappresenta il volto dell'eccellenza italiana nel mondo. Grazie di tutto Vale", ha aggiunto in titolare della Farnesina. (Res)