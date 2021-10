Mps: Unicredit e Mef annunciano l'interruzione dei negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit e il ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) hanno annunciato l'interruzione dei negoziati relativi alla potenziale acquisizione di un perimetro definito di Banca Monte dei Paschi di Siena. Lo rende noto un comunicato congiunto. "Nonostante l'impegno profuso da entrambe le parti, Unicredit e il ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) comunicano l'interruzione dei negoziati relativi alla potenziale acquisizione di un perimetro definito di Banca Monte dei Paschi di Siena", si legge nella nota. Ieri la banca guidata da Andrea Orcel, interpellata sulla questione da “Agenzia Nova”, si era limita a un “no comment”, ma secondo quanto si apprende il nodo principale riguarderebbe il rispetto delle condizioni fissate tra le parti lo scorso luglio, tra cui la neutralità in termini di capitale, un accrescimento dell’utile per azione e la protezione dai contenziosi legali. (Com)