Cuba: covid, ministro Esteri annuncia riapertura frontiere dal 14 novembre

- Il ministro degli Esteri di Cuba, Bruno Rodriguez, ha detto che dal 15 novembre il Paese riaprirà le frontiere internazionali a lungo chiuse per contenere l'emergenza pandemica. "Con il 70,9 per cento della popolazione già vaccinata contro il nuovo coronavirus, Cuba si prepara ad aprile le proprie frontiere dal prossimo 15 novembre", ha scritto Rodriguez in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Il ministro è quindi tornato ad attaccare gli Stati Uniti, impegnati a fare "l'impossibile per impedire la ripresa del paese", ricordando che Washington ha "irrigidito l'embargo contro il nostro popolo nel momento della maggiore debolezza". (Mec)