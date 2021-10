Croazia: i cittadini potranno viaggiare negli Stati Uniti senza obbligo di visto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini della Croazia non avranno più bisogno del visto per viaggiare negli Stati Uniti a scopo turistico o di lavoro. Lo ha reso noto un comunicato dell’ambasciata Usa a Zagabria. Washington ha infatti confermato l’ingresso della Croazia nella lista dei Paesi per i quali il visto non è necessario, il cosiddetto Visa Waiver Program. Non più tardi del primo dicembre, il Sistema elettronico per l’autorizzazione dei viaggi (Esta) sarà aggiornato per permettere ai croati di viaggiare senza visto per i soggiorni fino a 90 giorni. (Seb)