Turchia: media, la Banca centrale potrebbe rivedere al rialzo stime inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Turchia potrebbe rivedere al rialzo le sue previsioni sull'inflazione giovedì, 28 ottobre, in occasione della presentazione del nuovo rapporto che monitora l'indice dei prezzi al consumo. L'inflazione annuale è salita al 19,58 per cento a settembre, il livello più alto raggiunto negli ultimi due anni e mezzo. Nel settore alimentare, l'inflazione è vicina al 29 per cento. Gli analisti sostengono che la previsione sull'inflazione del 14,1 per cento nel precedente rapporto trimestrale potrebbe essere rivista al rialzo. Il programma economico a medio termine del Paese, annunciato il mese scorso, prevede che scenda al 16,2 per cento entro la fine dell'anno e raggiunga il 9,8 per cento entro la fine del 2022. (segue) (Tua)