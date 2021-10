Green pass: Zingaretti, problema non sono piazze protesta ma chi cavalca paure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle proteste dei "no-green pass" "non credo che i problemi siano le piazze piene. A quelle paure noi dobbiamo guardare e dare in fretta delle risposte. Il problema è chi cavalca in maniera cinica quelle paure non dando soluzioni". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ospite a "Mezz'ora in più" su Rai 3. "I manganelli in una democrazia sono una vergogna non solo perché sono contro la libertà ma perché sono il modo peggiore per dare risposte - ha aggiunto il governatore -. Credo che la cosiddetta destra istituzionale sia la vittima di quella situazione - ha aggiunto Zingaretti -. Io condanno chi di fronte all'enormità di problemi che si presentano in questo momento invece di concentrarsi a dare risposte tenta solo di strumentalizzare", ha concluso Zingaretti. (Rer)