Green pass: Calenda, governo vada avanti con sua strategia, protesta legittima solo se non sfocia in violenza

- Il governo deve andare avanti con la sua strategia su Green pass e campagna vaccinale, dopo di che la protesta è legittima ma se diventa violenta o sfocia in blocchi lo Stato non la accetta perché ha il monopolio della forza, come è noto. Lo ha dichiarato il leader di Azione, Carlo Calenda, intervenendo alla trasmissione "Mezz'ora in più" in onda su Rai 3. "L'organizzazione (della protesta) è sempre positiva perché rende possibile il dialogo e il confronto, dopo di che bisogna anche essere molto netti perché c'è un discorso di diritti e di doveri che non è stato mai affrontato nel nostro Paese. Il governo sta portando avanti la sua linea su Green pass e vaccinazione e si va avanti con questa strategia", ha aggiunto. (Rin)