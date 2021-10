M5s: Zingaretti, Conte sta tentando grande operazione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giuseppe Conte sta tentando una grande operazione politica nel rispetto delle radici del M5s, traghettarlo il Movimento verso una nuova stagione, permettendo ai suoi valori, alleati con altri, di vincere. Allearsi non è una brutta parola". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ospite a "Mezz'ora in più" su Rai 3. "Le alleanze si fanno sulla visione per il Paese", ha concluso Zingaretti. (Rer)