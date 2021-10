© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra Luciana Lamorgese sta lavorando "bene, come tutti i ministri di questo governo, e anche di quello precedente: ha affrontato dei problemi che nel dopoguerra non ha affrontato nessuno". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ospite a "Mezz'ora in più" su Rai 3. (Rer)