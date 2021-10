Riforme: Zingaretti, credo si andrà al voto con questa legge elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che si andrà a votare con questa legge elettorale". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ospite a "Mezz'ora in più" su Rai 3. "Un sistema elettorale proporzionale con soglia alta penso sia la soluzione giusta - ha precisato il governatore -. Ma è probabile che il sistema elettorale non cambi, quindi noi dobbiamo costruire un campo di forze su un progetto per l'Italia", ha concluso Zingaretti. (Rer)