Governo: Zingaretti, in centrodestra contraddizioni, per centrosinistra fase convergente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel centrodestra è in atto una fase divergente e nel centrosinistra un processo convergente. Le contraddizioni nel centrodestra stanno esplodendo: non sono uniti nella scelta del governo". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ospite a "Mezz'ora in più" su Rai 3. "E' una divisione strutturale, loro hanno coperto i problemi coi selfie. La strategia vincente è un Pd unito rispetto a un Pd diviso e Letta sta rilanciando l'idea di una grande forza politica - ha aggiunto il governatore -. La destra si caratterizza per la protesta, il Pd per la proposta. Penso che il centrosinistra può vincere le prossime elezioni politiche se arriveremo con una visione del futuro di questo Paese che parla a chi fa impresa, a chi lavora e a chi è disoccupato e gli dà delle risposte", ha concluso Zingaretti. (Rer)